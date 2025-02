RALLIBLOGI | Tänak läks hoolduspausile kolmandana, juhib teepuhastaja Evans

Esimene täispikk võistluspäev algas Umea lähistel pealtvaatajate jaoks ideaalsetes, lumistes tingimustes; rallisõitjad kurtsid aga alajuhitavuse ja vähese pidamise üle. Kõik sõitjad põrkasid lumevallide vahel edasi-tagasi ja kahjustasid masinate tagaosa, kõige õnnetumalt läks paraku Georg Linnamäel ning Sami Pajaril, kes lõhkusid valliga kokkupuute järel rehvi ning kaotasid aega.

Väga hästi alustas päeva neljapäevase avakatse võitnud teepuhastaja Elfyn Evans, kes oli esimesena rajal olles reedesel esimesel katsel kiireim ning hoidis edu ka hoolduspausile minnes. Toyota sõitja edestab Hyundai mehi Adrien Fourmaux'd 1,9 ja Ott Tänakut 6,2 sekundiga. Eestlasele hingab kuklasse teine Toyota mees Takamoto Katsuta, kes kaotab talle omakorda 2,2 sekundiga.

Neljapäevane võistluspäev:

Neljapäeval Umea õhtupimeduses toimunud ralli lühikesel avakatsel oli kiireim Toyota sõitja Elfyn Evans (3.21,6), tema järel jäid teist kohta jagama Ott Tänak (Hyundai) ja tiimikaaslane Kalle Rovanperä, kes kaotasid Walesi rallitähele 0,5 sekundit.

Publikukatsel oli neljas Adrien Fourmaux (+1,2) ja viies Thierry Neuville (+3,7; mõlemad Hyundai), neile järgnesid Toyota sõitjad Takamoto Katsuta (+5,4) ja Sami Pajari (+5,6). Lõunasel testikatsel head minekut näidanud Martinš Sesks (Ford) tegi enda sõnul katse alguses vea ja kaotas lõpuks 11 sekundit.

Reedel sõidetakse seitse kiiruskatset, neist esimene saab Eesti aja järgi lähte kell 10.18.

Enne rallit:

Rootsi ralli kolis 2022. aastal Torsbyst paremate lumeolude otsingul enam kui 500 kilomeetrit põhja poole Umea ümbrusesse ning sel aastal kiidavad rallimehed tingimusi eriti kõvahäälselt.

"Tingimused on ideaalilähedased," kommenteeris Hyundai sõitja Ott Tänak DirtFishile. "Laupäev on kui liuväli, reedel natuke rohkem kruusa või lund, aga kokkuvõttes tundub väga hea," lisas kaks korda Rootsis võidutsenud eestlane.

"Kaks esimest katset on lumised ja seal pole rajal palju jääd, kolmas on jäine ning laupäev on jääd igal pool - ideaalsed tingimused," sõnas ka prantslane Adrien Fourmaux.

Mullu võitis Rootsi ralli Esapekka Lappi, kes sel hooajal MM-sarjas ei osale. Teine oli Elfyn Evans ja kolmas Adrien Fourmaux, kelle jaoks oli see toona karjääri esimeseks pjedestaalikohaks.

Neljapäeva lõunal toimunud testikatsel näitas Tänak tiimikaaslase Thierry Neuville'i ja lätlase Martinš Sesksi (Ford) järel kolmandat aega. "Palju avastamist ja harjumist, aga testikatse tundus täitsa hea," ütles Tänak.

Rally2 autoga sõidab Rootsi rallil kolm eestlast, testikatsel oli parim 2.14,7 kirja saanud Romet Jürgenson (M-Sport), kes oli võistlusklassi teine. Robert Virves (Škoda) oli ajaga 2.16,4 kuues, Georg Linnamäe (Toyota) ajaga 2.17,9 üheksas. Virves Rootsis WRC2 punkte ei teeni, teised eestlased teenivad.

Lisaks teeb juunioride WRC-sarjas kaasa Joosep Ralf Nõgene, kes pälvis ajaga 2.27,9 oma võistlusklassis üheksanda koha.

Rootsi ralli ajakava

Neljapäev

20.05 - SS1 Umea Sprint 1 (5,16 km)

Reede

10.18 - SS2 Bygdsiljum 1 (28,27 km)

11.19 - SS3 Andersvattnet 1 (20,51 km)

12.27 - SS4 Bäck 1 (10,80 km)

Hoolduspaus

15.48 - SS5 Bygdsiljum 2 (28,27 km)

16.49 - SS6 Andersvattnet 2 (20,51 km)

17.57 - SS7 Bäck 2 (10,80 km)

20.05 - SS8 Umea Sprint 2 (5,16 km)

Laupäev

10.10 - SS9 Vännäs 1 (15,65 km)

11.05 - SS10 Sarjöliden 1 (14,23 km)

12.08 - SS11 Kolksele 1 (16,06 km)

Hoolduspaus

15.10 - SS12 Vännäs 2 (15,65 km)

16.05 - SS13 Sarjöliden 2 (14,23 km)

17.08 - SS14 Kolksele 2 (10,08 km)

19.05 - Umea 1 (10,80 km)

Pühapäev

08.27 - Västervik 1 (29,35 km)

10.57 - Västervik 2 (29,35 km)

13.15 - Umea 2 punktikatse (10,08 km)