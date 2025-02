Avaseti võitnud Glinka pidi endise maailma 93. reketi paremust tunnistama

24-aastane Glinka näitas avasetis kogenud vastase vastu head tennist, kui alustas matši murdega. Eestlane asus siis 2:0 juhtima ning enam edu ei loovutanudki, teenides teise setipalliga 6:2 võidu.

Poolteist aastat tagasi veel maailma esimese 100 hulka kuulunud Broady sai aga siis oma mängu käima ning alustas teist setti kahe järjestikuse geimivõiduga. 31-aastane britt viis kindla 6:1 võiduga kohtumise otsustavasse setti. Kolmandas setis sai Broady kohe alguses murde ning asus siis 2:0 juhtima. Glinka püsis ta kannul, kuid mehed vahetasid geimivõitusid lõpuni välja - Broady realiseeris kokkuvõttes 2:6, 6:1, 6:4 võiduga edasipääsu.

31-aastane Broady on mitmel erineval korral kerkinud maailma edetabelis esisaja piirimaile, kuid ebastabiilsus ning kehv õnn vigastustega on tõsisema läbimurde peatanud. 2023. aasta sügisel kerkis ta maailma edetabelis 93. reale, kuid on pärast seda stabiilselt langenud ning praegu asetseb Broady maailma edetabelis 770. real.