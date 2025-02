Liverpooli treenerile määrati kahemänguline keeld

Liverpool kohtus kolmapäeva õhtul Evertoniga ning kohtumine kujunes tõeliselt pingeliseks: Everton lõi kaheksandal üleminutil viigivärava ning pärast lõpuvilet läks väljakul kismaks.

Kähmluses mängis rolli ka Liverpooli peatreener Slot, kellele peakohtunik Michael Oliver pärast lõpuvilet ka punast kaarti näitas. Lisaks 46-aastasele hollandlasele saadeti punase kaardiga väljakult ka tema poolkaitsja Curtis Jones ning Evertoni mängija Abdoulaye Doucoure.

Inglismaa kõrgliiga teatas neljapäeval, et Slotile määrati oma käitumise eest kahemänguline keeld. "Liverpooli peatreener Arne Slot saadeti Merseyside'i derbi lõpus väljakult solvangute ning koleda keelekasutuse tõttu," selgitas Premier League.

See tähendab, et Slot peab jätma vahele kohtumise Wolverhamptoniga ning Aston Villaga. Hollandlane on sel hooajal juba korra pidanud mängu vahele jätma - liigakarikasarjas jäi ta kogunenud kollaste kaartide tõttu kõrvale.

Eelmainitud Jones ja Doucoure peavad vahele jätma ühe mängu.

Liverpool on sel hooajal 24 mänguvooruga kogunud 57 punkti, millega ollakse liigatabelis üsna kindlal esikohal. Londoni Arsenal jääb seitsme punkti kaugusele (50 p), Nottingham kümne (47 p) ning viimasel Meistrite liiga kohal on 43 punktiga Chelsea.