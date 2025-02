Eesti käsipallikohtunikud mõistavad Meistrite liigas õigust

Tuleval nädalavahetusel sõidavad eelmise aasta parimaks kohtunike paariks valitud Marion Kull ja Alvar Tint Taani, kus mõistetakse kohut naiste Meistrite liiga kohtumises Odense Handboldi ja Team Esbjergi vahel. Urmo Sitsi istub vaatlejana ametisse meeste Meistrite liiga matšis Saksamaal.

Naiste Meistrite liiga põhiturniirile pääses sel hooajal 16 Euroopa tugevaimat klubi, kes jagati kahte kaheksaliikmelisse alagruppi. Mõlemast rühmast pääseb kaks naiskonda otse veerandfinaali ning kohtadele kolm kuni kuus asetunud tiimid mängivad omavahel play-off'i viimaste paikade eest kaheksa parima hulgas.

"Saab põnev ja otsustav kohtumine olema," alustas Marion Kull. Esbjerg paikneb hetkel B-grupis teisel kohal ning Odense kohe ühe punktiga nende selja taga. "Tegemist on naiskondadele ülitähtsa kohtumisega, kuna suure tõenäosusega otsustatakse pühapäeval kumb võistkond pääseb otse veerandfinaali ning kes peab veel oma koha nimel võitlema hakkama."

Lisaks eestlastest kohtunikele on samas mängus töös ka üks meie põhjanaaber, kui vaatlejaks on määratud Päivi Mitrunen. Igas voorus valitakse naiste Meistrite liigas ka nii-öelda vooru tippkohtumine, mida siis erinevates kanalites eraldi promotakse ning sel korral on selleks just eestlaste vilistatav kohtumine. "Eks see ikka lisab Taani meistriliigat juhtivate tiimide omavahelisele võitlusele omajagu vürtsi juurde," lõpetas Kull.

Neljapäeval õhtul on Urmo Sitsi vaatlejana ametis Berliinis toimuvas meeste Meistrite liiga kohtumises kohaliku Füchse ning Taani meeskonna Fredericia vahel. Värskelt maailma parimaks käsipalluriks valitud ning maailmameistri tiitli pea kohale tõstnud Mathias Gidseli poolt juhitud Saksamaa klubi asub omas alagrupis neljandal kohal. Neile vastu tulevad taanlased paiknevad kaheksandal positsioonil.