Saudi Araabia ei plaani jalgpalli MM-iks alkoholi kättesaadavaks teha

Saudi Araabia suursaadik kõneles kolmapäeval Londoni raadio LBC-ga ning ütles, et turniiri vältel ei müüda kusagil alkoholi, ka hotellides mitte. "Lõbutseda saab ka ilma alkoholita, see pole täielikult vajalik. Ja kui tahate pärast lahkumist juua, siis olge lahked. Sarnaselt meie ilmale, oleme me kuiva seadusega riik," sõnas Bandar Al Saud.

2022. aasta lõpus Kataris toimuval MM-il räägiti samuti alkoholikeelust, kuid kaks päeva enne turniiri otsustati siiski hotellides ning fännialades seda müüa.

"Kõigil on oma kultuur. Me võõrustame kõiki heameelega oma kultuuri raames, aga me ei muuda seda kellegi jaoks," ütles Saudi suursaadik.

Temalt küsiti ka seksuaalvähemuste kohta ning suursaadik ütles, et MM-ile on kõik teretulnud. "See ei ole Saudi Araabia sündmus, see on maailma sündmus. Me tervitame kõiki, kes tahavad tulla," sõnas ta.

Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA kinnitas detsembris 2034. aasta MM-i korraldajana Saudi Araabia. Otsus tekitas palju vastukaja ning organisatsioonid nagu Amnesty International ja Nepali ning Keenia tööliste grupid avaldasid kritiseeriva pöördumise.