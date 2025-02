Kopli kindlustas veerandfinaaliks kõrgema asetuse

13. vooru viimases mängus olid kolmapäeva õhtul Kiilis vastamisi avaringis Sillamäel 6:6 viigistanud tiitlikaitsja Sillamäe Silla FC ja esimest hooaega meistriliigas mängiv Kopli Coolbet. Meeskondadele oli see sel hooajal kolmandaks kohtumiseks, sest karikavõistlustel oli Sillamäe alistanud Kopli võõrsil 4:3.

Kolmapäevase kohtumise avapoolaja võitis Sillamäe 2:1 ja teisel poolajal suurendati eduseisu kaheväravaliseks - 3:1. Mängu lõpuminutitel aga õnnetus Koplil viigistada 3:3 ja selle tulemusega kohtumine lõppeski.

Eelmised 13. vooru mängud: Saku Sporting - Rummu Dünamo 8:3, Jõhvi FC Phoenix - Tartu Ravens Futsal 6:9, Narva United FC - Tallinna FC Bunker Partner 2:2.

Paremusjärjestus (13/14): 1. Narva United FC 35, 2. Tallinna FC Bunker Partner 32, 3. Kopli Coolbet 21, 4. Tartu Ravens Futsal 20, 5. Sillamäe Silla FC 17, 6. Jõhvi FC Phoenix 13, 7. Saku Sporting 10, 8. Rummu Dünamo 0 punkti.

Põhiturniiri viimases voorus on laupäeval vastamisi Tartu Ravens Futsal - Narva United FC ja Sillamäe Silla FC - Saku Sporting. Pühapäeval kohtuvad Rummu Dünamo - Jõhvi FC Phoenix ja Tallinna FC Bunker Partner - Kopli Coolbet.

Enne viimast vooru on mõned kohad juba selged: 1. Narva United FC, 2. Tallinna FC Bunker Partner, 5. Sillamäe Silla FC, 8. Rummu Dünamo. Neist kaks esimest on kindlustanud endale koha poolfinaalis ja Rummu kukkus esiliigasse.

Kopli ja Sillamäe viik tähendas seda, et Kopli ja Tartu saavad veerandfinaaliks kõrgema asetuse. Tartu peab kolmandaks tõusmiseks Narvat võitma ja lootma, et Kopli ei suuda alistada Tallinna meeskonda. Kui Kopli ja Tartu peaks lõpetama võrdsete punktidega, siis saab tänu paremusele omavahelistes mängudes (4:1, 5:5) kolmanda koha Kopli.

Lahtine on ka viimane veerandfinalist, sest kui Jõhvi viimases voorus peaks Rummule kaotama ja Saku Sillamäed võitma, siis tõuseb Saku tänu paremusele omavahelistes mängudes (6:2, 2:4) tabelis Jõhvist mööda.

Veerandfinaalides kohtuvad põhiturniiri kolmas ja kuues meeskond ning põhiturniiri neljas ja viies (Sillamäe Silla FC) meeskond. Ühe poole kahe võiduni mängitava seeria esimene ja vajaduse korral kolmas kohtumine peetakse parema asetuse saanud meeskonna kodus.

Üks põhiturniiri esikohaheitlus on veel pooleli, sest laupäeval Sillamäel toimuv kohtumine paneb paika, millisel meeskonnal on põhihooaja arvukaim kodupublik. Nimelt on praegu liider selles arvestuses viimases mängus 652 pealtvaatajat tribüünile saanud Narva United FC, kelle seitset kodumängu käis vaatamas kokku 2936 inimest (mängude keskmine 419). Sillamäel on enne viimast kohtumist käinud mänge vaatamas 2479 inimest (mängude keskmine 413) ehk Narvast mööda minekuks on vaja laupäeval saada saali mängu vaatama 458 silmapaari.



Selles arvestuses kolmas on Jõhvi FC Phoenix, kellel on kodupubliku keskmine külastajate arv 224 (üldnumber 1571).