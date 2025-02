Invictus mängudel võideti Eestile kuldmedal

Vanemveebel Penno edestas lähimat konkurenti prantslast Thibaut Vanivattet ajaga 2:49,70.

"Üliraske oli. Arvasin, et tuleb lihtsamalt, aga esimese tõusu peal tõmbasin ennast natuke lukku ja laskumise peal enam ära ei taastunud. Füüsiliselt oli sõit väga kurnav," ütles vanemveebel Penno võistluse järel.

8.-16. veebruarini toimuvad Invictus mängud on seekord erilised, sest segatud on nii tali- kui ka suvealad. Eestit esindab kaheksa vigastatud kaitseväelast. Kokku on mängudele registreerunud 550 võistlejat 25 riigist.

Võitmatute mängud ehk Invictus Games on Suurbritannia prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordivõistlused, kus osalevad teenistusülesannete täitmisel viga saanud kaitseväelased.