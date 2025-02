Mairon Milistver alustas Guadeloupe'i saarel hooaega

2,5-kilomeetrisel ringil peetud ühepäevasõidul pälvis soolovõidu prantslane Lucas Chanut (UC Pelussin Loire Pilat) ajaga 1:46.29, vahendab ejl.ee.

"Kuna sõidan sel aastal uues kohas ja uues klubis, siis ma ei pannud endale enne võistlust peale suuri pingeid ja ootusi," ütles Milistver. "Sõitjatega tutvumiseks ja kohanemiseks läheb veel veidi aega."

Milistver esindab sel hooajal väga väikest meeskonda, mis tähendab, et suurtele klubidele on keeruline vastu saada. "Lähimatel kuudel peaksime saama oma tiimi rattureid juurde, mis tähendab, et tähtsamateks sõitudeks peaksid meile avanema väga head võimalused headeks tulemusteks," jätkas Milistver.

"Hooaja avavõistlus oli kohe stardist väga intensiivne ja mitme katse tulemusel õnnestus lõpuks kuuel ratturil eest saada. Poolel võistlusmaal eraldus peagrupist veel kümme sõitjat, kes hiljem eesolijad kinni püüdsid. Kuna meie tiimiliikmeid ees ei olnud, siis üritasin terve sõidu teise poole olla aktiivne, kuid lõpuks tuli siiski alla vanduda."

Milistveri järgmine võistlus on 22. veebruaril peetav La Theobald Mania Classic.