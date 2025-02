Kevin Durant ületas 30 000 punkti piiri

Korvpalliliigas NBA sai Kevin Durantist kaheksas mees, kes on jõudnud 30 000 punktini. Phoenix Sunsis mängiv Durant jõudis selle tähiseni kohtumises Memphis Griezzliesega, kui tabas kolmanda veerandaja lõpus vabaviske.

Selle haruldase tähiseni on varem jõudnud seitse meest: LeBron James (41 623 punkti) Kareem Abdul-Jabbar (38 387), Karl Malone (36 928), Kobe Bryant (33 643), Michael Jordan (32 292), Dirk Nowitzki (31 560) ja Wilt Chamberlain (31 419).

"On tõeline au olla ühes kategoorias nende mängijatega, kes on aidanud korvpalli kujundada ja edasi arendada," ütles Durant. "Minu eesmärk on alati olnud endast parim anda, enda karjäärist kõik välja pigistada. Kui mu nime mainitakse ühes nende meestega, olen ilmselt midagi õigesti teinud."

Durant jõudis 30 000 punktini enda karjääri 1101. kohtumises – täpselt nagu Abdul-Jabbar. Ainult Chamberlain ja Jordan jõudsid selle tähiseni kiiremini, vastavalt 941. ja 960. matšis.

Duranti suure hetke rikkus aga Sunsi 112:119 allajäämine Grizzliesele. Durant lõpetas 34 punktiga, olles nüüd karjääri jooksul visanud 30 008 punkti.

Grizzliese parim oli Ja Morant 26 punkti, seitsme lauapalli ja kuue tulemusliku sööduga. Desmond Bane lisas 20 punkti ja võttis kaheksa lauapalli.

Tulemused:

Philadelphia – Toronto 103:106

Indiana – New York 115:128

Chicago – Detroit 92:132

Phoenix – Memphis 112:119