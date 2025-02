Kolmapäeval algavad võrkpalli Balti liiga veerandfinaalid

Põhiturniiri võitnud Tartu Bigbank pääses otse poolfinaali, veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, kusjuures esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse pärast põhiturniiri tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus, kirjutab volley.ee.

Kolmapäeval kell 19 peetakse Võrus esimene kohtumine Võru Barruse ja Jekabpilsi Luši vahel. Seeria teine mäng toimub Lätis 15. veebruaril kell 18 ja vajadusel kolmas taas Võrus 19. veebruaril. Põhiturniiri lõpetas Võru meeskond neljandana, Jekabpils oli viies. Omavahelistest mängudest võitis Võru kaks, tulemusega 3:2 ja 3:0 ning Jekabpils ühe – 3:1.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp vaatab seeriale ette mõõduka enesekindlusega. "Mulle meeldib seeriaid mängida, kõik teavad selles hooaja faasis juba üksteist hästi ja oluliseks saab järelduste tegemine ja plaani kohandamine. Treenerina naudin seda närvikõdi ja ühe vastasega mängimist. On heas mõttes väga töine ja pingeline aeg," sõnas Lüütsepp.

"Meeskonnale on mul selge sõnum – võtame üks mäng korraga ja üks seeria korraga. Ma ei taha, et keegi mõtleks, et mis siis saab, kui me siit edasi saame. Keskendume sada protsenti Jekabpilsile. Usun, et me võime olla mõõdukalt enesekindlat selle hooaja põhjal. Kaks korda oleme neid võitnud ja korra tappa saanud ja ka tabelis jäime neist ettepoole. Kõik teavad, et Jekabpils on üsna vastik meeskond ja nende puhul on ka palju teadmatust, sest oleneb, kas nad tulevad Eduards Stiegelisega, kes on olnud nende rünnakuliider. Viimasel ajal on nad ilma temata rohkem hädas olnud. See on aga teadmata, kas ta on nüüd olemas või ei. Meil on meeskonnas piisavalt kvaliteeti ja kui teeme enda kohta hea mängu, siis usun, et on võimalik siit edasi minna," lisas juhendaja.

Neljapäeval kell 19 mängivad Pärnus sealne Pärnu Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech. Seeria teine kohtumine toimub Tallinnas 16. veebruaril kell 17 ning vajadusel kolmas mäng Pärnus 19. veebruaril kell 19.

Põhiturniiri lõpetas Pärnu teisel ja Selver viimasel kohal. Omavahelistes kohtumistes jäi Pärnu peale tulemustega 3:1 ja 3:1 ning sama skooriga teenis ühe võidu ka TalTechi meeskond.

Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev ütleb, et tema meeskond läheb igale mängule selge eesmärgiga. "Viimased põhiturniiri mängud olid sellised, kus meie jaoks midagi enam mängus polnud ja seetõttu olid need veidi teistmoodi kohtumised. Samas sain seal mänguaega rohkem jagada, mis on hea. Meie sidemängijal (Carlos Diaz) oli vahepeal jõusaalis tekkinud lihaseprobleem, aga nüüd tundub, et kõige hullem see siiski pole ja sai teda juba ka mängus katsetatud. Üldiselt on meie seis okei. Nüüd on käes hooaja tähtsaimad ajad ja usun, et ka motivatsioonist meil trennis puudu ei ole. Läheme play-off'idele vastu kindla eesmärgiga iga mäng võita," ütles peatreener.

"Selveri meeskonna uue sidemängijaga pole ma veel süvitsi tegelenud, alustan sellega täna. Aga tundub olevat korralikul tasemel mees. Nende koosseis on palju varieerunud ja eks me peame olema valmis jooksvalt vaatama ja reageerima, tundmatust on selles vastases omajagu."

Kogenud treenerilgi tekib play-off'ides teistmoodi tunne ja pinge, sõnab Vassiljev. "Mulle see pinge meeldib, sellepärast me ju seda asja teemegi. Tähtsad mängud annavad adrenaliini ka treenerile, sest tulemus loeb. Kuigi neid tähtsaid mänge on mulgi juba mängitud küll, siis käes on hooaja kõige magusam aeg," lisas juhendaja.

Eelmisel hooajal Cronimet liigas triumfeerinud pealinna klubi on sel hooajal olnud hädas hooaja algusest peale ja lõpetas seega põhiturniiri viimasel kohal. Viimases mängus anti seejuures Robežsardzele loobumisvõit, sest paljud mängijad olid haiged. Haigevoodis on juba mõnda aega ka peatreener Andres Toobal, kes pole seetõttu ka meeskonna juures viibida saanud.

Selver x TalTechi meeskonna kapten Andri Aganits tõdeb, et senine kehv hooaeg tuleb unustada ja proovida asjad paremuse suunas pöörata.

"Selge on see, et Pärnul kvaliteeti jagub, nad on mänginud stabiilselt terve hooaja ja polegi midagi öelda, karikavõitu nad väärisid. Nüüd on järgmine tiitel mängus ja kõik algab nullist. Pärnuga olme kohtnud mitu korda ja nende tugevused ja nõrkused on teada, meie puhul on kindlasti üllatusmomenti rohkem. Kindel on see, et play-offid algavad ja keegi kuskil midagi tagasi ei hoia," ütles temporündaja.

"Oleme ausad – senine põhiturniir on läinud aiataha, mõned helgemad hetked on olnud, aga suure aja hooajast oleme tegelenud erinevate probleemidega. Hea meel on, et klubi suutis leida uue sidemängija ja Linc [Lincoln Williams] on kõvasti vaeva näinud, et olla tähtsamateks mängudeks tagasi platsil. Oleme endale ette ehitanud kõva mäe, aga lähme kõik koos seda vallutama," lisas Aganits.