Rimi jalgpallifestival tõi Pärnu tüdrukud jalgpalliväljakule

Festival korraldati 1.–4. klassi õpilastele, kes tegevuste läbiviimiseks jagati kahte gruppi: 1. ja 2. ning 3. ja 4. klass. Kumbki grupp osales mitmekesistes tegevustes, mille eesmärk oli pakkuda lõbusat ja kaasahaaravat kogemust jalgpalliga. Nii mängiti erinevaid mänge, numbrijalgpalli kui tantsiti tantse, vahendab jalgpalliliit.

Pärnu JK Poseidoni poolt koordineeris festivali läbiviimist Anastasija-Grazyna Shcherbachenia, kelle sõnul oli sündmuse peamine eesmärk näidata tüdrukutele, et jalgpall sobib kõigile. "See oli Pärnus kolmas selline festival ning näeme, et selle mõju on positiivne. Koolid võtavad meid soojalt vastu ja annavad oma saalid kasutada, mis näitab, et soov naiste jalgpalli populariseerida on olemas," ütles Shcherbachenia. Ta lisas: "Meie treeneritena saame selliste projektide kaudu tuua juurde uusi mängijaid ja näidata, et ka tüdrukutele on jalgpall võimalus."

Osalejatelt saadud tagasiside oli treeneri sõnul positiivne, kuid lõplik otsus jalgpallitreeningutele minemiseks sõltub lapsevanematest. "On neid, kes toetavad oma laste osalemist, kuid leidub ka vanemaid, kes arvavad, et jalgpall pole tüdrukutele sobilik. Meie saame aga lapsi julgustada ja neile võimaluse anda," ütles Shcherbachenia. Neile, kellel festivalil osalemine tekitas huvi jalgpalli vastu, soovitab treener kindlasti alaga tutvust teha. "Laps saab jalgpalli kaudu liikuda, leida uusi sõpru ja kasvada suuremas keskkonnas. Me ei saa muuta täiskasvanute hoiakuid, kuid saame näidata lastele, et sportimine on väärtuslik kogemus. Kui üks proovib ja kaaslased järgnevad, võib see tekitada lumepalliefekti ja julgustada ka teisi kaasa lööma," lisas ta lõpetuseks.

Tüdrukute jalgpallifestivalide peatoetaja on Rimi Eesti.