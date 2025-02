Koduseks MM-iks valmistuv Johaug avaldas tulevikuplaanid

Neljakordne olümpiavõitja ja tänavusel hooajal neljanda Tour de Ski üldvõidu saavutanud Johaug rääkis pikemas usutluses Norra rahvusringhäälingule (NRK), et võiks sportlaskarjääri kõrgeimal tasemel jätkata, kuid tema abikaasa Nils Jakob soovib saada rohkem lapsi. Paari esilaps, tütar Kristin nägi ilmavalgust 2023. aasta maikuus.

"Tahaks ju ajapikku rohkem lapsi saada ja eks ma olen juba päris vana ka," ütles 36-aastane Johaug. "Asi pole selles, et oleksin võistlemisest või treenimisest tüdinenud. Kui ma oleksin mees, siis võiksin veel mitu aastat tippsporti teha."

"Tunnen, et olen pärast lapse sündi palju rahulikum ja pingevabam asjade suhtes, millega igapäevaselt tegelen. Tean, et elu läheb edasi. Kas tuleb MM-kuld või mitte, see mind enam ei mõjuta. Kõik on hästi. Mul on kodus fantastiline plika, kellega mul on suur õnn igat päeva jagada. See tähendab minu jaoks palju rohkem kui see, kas olen Trondheimis edukas või mitte," lisas ta.

Johaug valmistub hetkel suusaalade maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad veebruaris ja märtsis tema kodumaal Trondheimis. 14-kordne maailmameister on seal võistlustules neljas erinevas sõidus.

"Raske on ette kujutada seda survet, mis Trondheimis tekib, ja kui palju seal pealtvaatajaid on. Mul pole ammu olnud võistlust, kus rahvas oleks kõikjal raja ääres, seega on oluline külma närvi säilitada," märkis Johaug.

"Trondheim peaks olema minu lõpp-peatus, aga kui olen heas vormis ja tunnen motiveerituna, siis lähen ka Holmenkollenisse Norra meistrivõistlustele," lisas ta.

Maailmameistrivõistlused saavad Trondheimis avapaugu 26. veebruaril. Johaug teeb oma esimese stardi 1. märtsil, kui võistleb 20 km pikkusel ühisstardist suusavahetusega sõidus.