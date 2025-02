Liverpooli üllatanud esiliigaklubi saab mõõtu võtta ka Man Citylt

32 parema seas kõrgliiga liidri Liverpooli teekonna lõpetanud Plymouth Argyle sai järgmiseks mänguks sama kõva pähkli, kui nende vastaseks loositi eelmise aasta finalist Manchester City.

Karikakaitsja Manchester United kohtub liigakaaslase Fulhamiga ning kõrgliiga tiimidest lähevad omavahel vastamisi veel Newcastle United - Brighton & Hove Albion ja Bournemouth - Wolverhampton Wanderers.

Sõltuvalt Nottingham Foresti ja tugevuselt kolmandasse liigasse kuuluva Exeter City teisipäevasest kohtumisest võib neljandas ringis olla ka neljas kõrgliiga klubide vaheline vastasseis, sest paari võitja kohtub kaheksandikfinaalis Ipswich Towniga.

Ülejäänud paarides kohtuvad Preston North End - Burnley, Crystal Palace - Millwall ning Aston Villa - Cardiff City.

Kaheksandikfinaalid peetakse 28. veebruarist kuni 3. märtsini.

