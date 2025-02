Eesti jalgpallikoondise MM-valikmäng peetakse neutraalsel pinnal

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) otsustas julgeoleku olukorda arvestades pidada Iisraeli kodumängu Ungaris. Kohtumine mängitakse Ungari suuruselt teises linnas Debrecenis Nagyerdei staadionil laupäeval, 22. märtsil algusega kell 21.45, vahendab jalgpall.ee.

Eesti ja Iisrael on varasemalt vastamisi läinud kolmel korral ning kõigis mängudes on võidutsenud Iisrael. Mõlema koondise jaoks on tegu tänavuse valiksarja esimese kohtumisega.

Lisaks Iisraelile kuulub Eesti MM-valikturniiril ühte alagruppi Norra, Moldova ning Saksamaa ja Itaalia vahelise Rahvuste liiga veerandfinaali kaotajaga.

Eesti koondis peab esimesed kodumängud juunikuus, kui 6. juunil võõrustatakse Iisraelit ja kolm päeva hiljem Norrat.

Eesti koondise MM-valikmängud 2025. aastal:

22. märts kell 21.45: Iisrael – Eesti, Nagyerdei staadion

25. märts kell 19.00: Moldova – Eesti, Zimbru staadion

6. juuni kell 21.45: Eesti – Iisrael, A. Le Coq Arena

9. juuni kell 21.45: Eesti – Norra, A. Le Coq Arena

5. september kell 21.45: Saksamaa/Itaalia – Eesti

11. oktoober kell 21.45: Eesti – Saksamaa/Itaalia, A. Le Coq Arena

14. oktoober kell 19.00: Eesti – Moldova, A. Le Coq Arena

13. november kell 19.00: Norra – Eesti