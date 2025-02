Luka Doncic tegi Lakersi särgis võiduka debüüdi

Üle-eelmisel nädalal korvpalliüldsust jahmatanud vahetustehingu käigus Lakersisse saadetud Doncic sai mängu eel fännidelt sooja vastuvõtu. Kohtumist oli teiste tuntud nägude seas vaatama tulnud ka sloveeni endine tiimikaaslane, Dallas Mavericksi legend Dirk Nowitzki.

Mõistagi alustas Doncic algviisikus ja sai oma esimesed punktid kirja esimese veerandaja alguses, kui tabas kolmepunktiviske. See jäi sloveeni ainsaks korvirõnga läbinud kaugviskeks, sest ülejäänud kuus sooritust ebaõnnestusid.

Lõpusireeniks kogunes Doncici arvele 14 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/7, vabavisked 3/3), viis lauapalli, neli tulemuslikku söötu, kolm isiklikku viga ja üks pallikaotus.

"Kuulsin palju lärmi, kui mind esitleti. See oli väga eriline hetk. Mul on väga hea meel, et kohale tuli ka minu suur sõber ja mentor [Dirk Nowitzki]. Hindan seda südamest," rääkis Doncic mängu järel.

LeBron James vedas võitjate vägesid 24 punktiga, lisaks andis kaheksa korvisöötu ja hankis seitse lauapalli. Austin Reaves toetas 22 ja Rai Hachimura 21 silmaga. Jazzi kasuks tõid Lauri Markkanen ja John Collins mõlemad 17 punkti.

Lakers kirjutas tabelisse kuuenda järjestikuse võidu ning asub läänekonverentsis 32 võidu ja 19 kaotusega neljandal kohal. Jazz (12-40) on samas konverentsis tagantpoolt teine ehk 14.

Doncici endine leivaisa Mavericks (28-26) pidi kodus lisaajal tunnistama Sacramento Kingsi (27-26) 129:128 (27:35, 34:26, 26:32, 29:23, 13:12) paremust. Külaliste kangelaseks kerkis üleplatsimehena 42 punkti toonud DeMar DeRozan, kes tabas võiduviske kaks sekundit enne lisaaja lõppu. Mavericksi edukaim oli 30 punktiga Kyrie Irving.

Teised tulemused:

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 128:107

Orlando Magic - Atlanta Hawks 106:112

Washington Wizards - San Antonio Spurs 121:131

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 97:89

Miami Heat - Boston Celtics 85:103

Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 111:125

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 137:101

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 146:117