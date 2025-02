Türgi kõrgliigaklubi jättis protestiks mängu pooleli

Galatasaray oli asunud mängu 12. minuti penaltist juhtima ja pooltunni möödudes kõndis külalisvõistkond lihtsalt platsilt ära.

Adana Demirspori omanik Murat Sancak ütles hiljem veebiküljele T24, et sedasi avaldati protesti Türgi jalgpalliliidu ja selle kohtunikekomisjoni vastu.

Sancaki sõnul koheldakse väiksemaid klubisid ebaõiglaselt ja nende probleemi pole jätkuvalt lahendatud, kuid ei täpsustanud, mida ta täpsemalt silmas pidas.

Galatasaray peatreener Okan Buruk lausus pärast kohtumist, et nende kasuks antud penalti, mille realiseeris äsja meeskonnaga liitunud Alvaro Morata, võis olla vale otsus.

Päev hiljem ehk esmaspäeva hommikul teatas klubi president Bedirhan Durak, et loobub oma ametikohast. "Näen nüüd kurvalt, et oleme jõudnud ummikseisu. Oma klubi, pere, lähedaste ja oma tervise huvides teatan, et astun presidendi kohalt tagasi," teatas ta.

Adana Demirspor on viie punktiga Türgi kõrgliiga kindlalt viimane meeskond. Türgi jalgpalliit on meeskonda sel hooajal karistanud ka kolme punkti äravõtmisega. Galatasaray hoiab 57 punktiga liidrikohta.