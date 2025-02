Barcelona krutib tiitlijahis põnevust

Robert Lewandowski (Barcelona) avas seitsmendal minutil skoori, aga vaid minut hiljem Ruben Vargas (Sevilla) viigistas.

Olulised sündmused toimusid teise poolaja algul: kõigepealt viisid Fermin Lopez (46. minutil) ja Raphinha (55.) külalised kahe väravaga juhtima, aga 62. minutil sai Lopez punase kaardi.

Enam kui pool tundi arvulises vähemuses mänginud Barcelona pidas siiski vastu ja hoopis nemad ise jõudsid veel korra tabamuseni - 89. minutil tegi skoori ka Eric Garcia.

Päev varem olid Madridi Real ja Madridi Atletico mänginud 0:0 viiki ja see tähendas, et Kataloonia suurklubis sai neile tabelis lähemale. 23. vooru järel on Realil 50, Atleticol 49 ja Barcelonal 48 punkti.

Juba reedel neljanda kaotuse järjest saanud Karl Jakob Heina koduklubi Valladolid püsib 15 punktiga kindlalt viimasel kohal. Pühapäeval võõrustatakse äsja Barcelona paremust tunnistama pidanud Sevillat, kes on 28 punktiga 13.