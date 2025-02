Liverpool kaotas karikasarjas esiliiga viimasele

Mullu karikasarjas veerandfinaali jõudnud ja üle-eelmisel aastal samuti neljandas ringis konkurentsist pudenenud Liverpoolil on kõrgliigas lähimate jälitajate ees kuuepunktiline edu ning üks mäng varuks, Plymouthit lahutab esiliigas eelviimasest kohast kaks punkti ning esimesena väljalangemistsoonist kõrgemal olev Hull on neist nelja punkti kaugusel.

Pühapäeval need faktid aga ei lugenud, kui Ryan Hardie realiseeris kaheksa minutit pärast teise poolaja algust Harvey Elliotti käega mängu järel antud penalti. Plymouthi väravavaht Conor Hazard tõrjus akrobaatiliselt nii Diogo Jota kauglöögi kui päris mängu lõpus lati alt hiilgavalt ka Darwin Nuneze pealöögi, samas tabas ka Hardie madal löök posti.

Kuigi Liverpool tegi äsja Tottenhami suurelt võitnud koosseisus kümme muudatust, saatis peatreener Arne Slot pühapäeval sellegipoolest lisaks Jotale ja Elliottile väljakule mehed nagu Federico Chiesa, Kostas Tsimikase, Luis Diaze ja Joe Gomeze.

Seni ei olnud neljandas ringis suuri üllatusi sündinud, ainsa madalama liiga võistkonnana pääses enne pühapäeva edasi esiliigaklubi Burnley, kes alistas Premier League'is kindlalt viimasel kohal oleva Southamptoni 1:0. Uue nädala alguses on kõrgliigaklubide vastu võistlustules ka tugevuselt neljandas divisjonis mängiv Doncaster Rovers ning kolmanda liiga meeskond Exeter City.