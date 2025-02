Asi korraldas asetusega vastasele vägeva viskekontserdi

NCAA edetabelis 25. asetusega Oklahoma State jäi mängu alguses 5:6 kaotusseisu, aga see jäi ühtlasi Cowgirlsi viimaseks, sest sellele järgnes 26:3 spurt ning poolajale mindi juba võõrustaja 31-punktilisel eduseisul. Nende hoog ei raugenud ka teisel poolajal ning kohtumise lõpuks teenis Oklahoma State suurepärase 85:55 (31:9, 20:11, 19:12, 15:23) võidu.

Asi mängis tõeliselt hea mängu ning korraldas Kansas State'ile vägeva viskekontserdi - eestlanna saatis teele üheksa kaugviset, millest korvirõnga läbisid kaheksa. Asi lõpetas mängu 24 punkti, kuue resultatiivse söödu, kolme vaheltlõike ning kahe lauapalliga.

