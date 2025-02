HC Panter lõpetas kodujääl koleda kaotusteseeria

Panter läks kodujääl juhtima viiendal minutil, kui Akim Frolkov tabamuseni jõudis. Edu kahekordistus neli minutit hiljem, kui Nikita Puzakov Tallinna klubi 2:0 juhtima viis.

Teise kolmandiku algus kuulus lätlastele ning Tadas Kumeliauskase ja Dovydas Laimutise tabamuste järel oli kohtumine taas viigis, aga Panter läks otsustavale perioodile siiski eduseisul, sest Jan Lukats viskas kaks minutit enne kolmandiku lõppu värava.

Andre Linde viis Panteri 45. minutil taas kahega juhtima, aga Elektrenai jõudis pooleteise minuti järel taas värava kaugusele. Konrad Kudeviita viis Panteri 52. minutil Panteri 5:3 juhtima, Hendrik Paul Laosma lisas 55. minutil veel kuuenda tabamuse ja Daniil Fursa pani võidule punkti, kui viis Panteri kohtumise viimasel minutil lõplikult 7:3 juhtima.

Viis Panteri mängijat teenisid kaks resultatiivsuspunkti, lisaks väravate autoritele jagas Rasmus Kiik kaks resultatiivset söötu. Väravasööduga sai hakkama veel Paul Vahi. Arvo Konttilla kaitses terve mängu väravat ning tõrjus 19 viset.

Optibet hokiliigas viimased neli mängu kaotanud Panteri jaoks oli see hooaja 18. võit (viis lisaajal), 37 punktiga jätkatakse liigatabelis kolmandal real. Esikohal on 49 punkti kogunud tiitlikaitsja HK Mogo, kes edestab Zemgalet nelja silmaga.

Neljandal ehk viimasel play-off'i kohal on Riia Prizma, kellel on 24 punkti, aga Elektrenai on kolme, Vilnius Punks kuue ja HS Riia üheksa punkti kaugusel.

Panter võõrustab Elektrenaid ka pühapäeval.