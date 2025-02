Pärnu ja Tartu Bigbank madistasid viis geimi, Võru Barrus kerkis kolmandaks

Võru Barrus alistas põhiturniiri viimases mängus kodupubliku ees 3:1 (25:19, 16:25, 25:14, 25:21) Selver x TalTechi ning tõusis kolmandale kohale. Punkte on Võrul 26, viimasel kohal paikneval Selver x TalTechil on 14 punkti, vahendab Volley.ee.

Võru ridades kerkis täna edukaimaks skooritegijaks 23 punktiga (+14) Renato Santos, Kristo Kollo ja Robin Kahu lisasid kumbki 14 silma (+7 ja +3) ning Henri Treial panustas 10 punktiga (+5). Selveri parim oli pärast vigastusepausi esimese mängu teinud Lincoln Williams 13 punktiga (+7), Andri Aganits ja Kaur Erik Kais lisasid mõlemad 11 punkti (+10 ja +2).

Teises kohtumises olid vastamisi tabeli tipud ehk Pärnu VK ja Tartu Bigbank ning suvepealinnas toimunud kohtumise suutis 3:2 (23:25, 27:25, 25:21, 23:25, 15:7) võita Tartu meeskond.

Tabeliseisu osas kummagi jaoks enam midagi mängus polnud ja seetõttu andsid nii Rainer Vassiljev kui Alar Rikberg rohkem mänguaega ka tavapäraselt vahetusmeeste rolli kandvatele meestele.

Võitjate parimaks tõusis 8 punktiga (+1) Jack Williams, kes tegi oma esimese mängu pärast pikemat vigastusepausi. Taavet Leppik ja Mart Naaber lisasid kumbki 7 (+4 ja +6) punkti. Pärnu meeskonna resultatiivseimad olid võrdselt 10 punktiga Renee Teppan (+5) ja 5 blokki pannud Jörgen Vanamõisa (+9), Andrus Raadiku arvele kogunes 9 silma (+6).

Cronimet liiga tabeli tipus lõpetab põhiturniiri Tartu Bigbank, kes teenis lõpuks 42 punkti. Pärnu teenis teisena 38 punkti ja Võru Barrus kolmandana 26. Võrust võib veel homme mööduda Riia meeskond, kel hetkel neljandana 25 punkti. Viies on 21 punktiga Jekabpils, kuues Ezerzeme 17 punktiga ja seitsmes 14 punktiga Selver.

Põhiturniiri võitnud Tartu Bigbank pääses otse poolfinaali, veerandfinaalides kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, kusjuures esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse pärast põhiturniiri tabelis kõrgemal olnud võistkonna kodus. Veerandfinaalidega tehakse algust järgmisel nädalal.