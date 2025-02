Kanadalanna näitas sisetingimustes viimase tosina aasta pikimat kuulikaart

Mullu sise-MM-il maailmameistriks kroonitud Mittoni esimesed viis sooritust lendasid 19 ja 20 meetri vahele, kuid kuuendas voorus sai ta hakkama 20 meetri ja 68 sentimeetri pikkuse tõukega.

Selle tõukega parandas Mitton oma isiklikku tippmarki sisetingimustes ligemale meetri võrra, ühtlasi on tegemist sisehooaja maailma hooaja tippmargiga ja Kanada rahvusrekordi kordamisega. Kusjuures välitingimustes heidetud 20.68 kuulub samuti Mittoni nimele.

"Kui kuul minu käest ära lendas, siis teadsin kohe, et tuleb hea tulemus. Teadsin, et see saab olema üle 20 meetri. Olen selle tulemuse üle väga õnnelik," ütles Mitton võistluse järel.

Võistluse tase oli erakordselt kõrge, sest nii teise koha pälvinud hollandlanna Jessica Schilder kui ka kolmandaks tulnud ameeriklanna Chase Jackson tõukasid üle 20 meetri. Schilder sai parimal katsel kirja 20.09 ja Jackson 20.06. Tegemist oli esimese sisevõistlusega pärast 1991. aastat, kui kolm naist suutsid tõugata üle 20 meetri.

Kodupubliku toetust nautinud Pariisi olümpiakuld Yemisi Ogunleye sai 19.49-ga neljanda koha.