Suluseisust löödud värav viis Man Unitedi karikasarjas edasi

Esimesena jõudis sihile külalismeeskond Leicester, kui 42. minutil oli täpne Bobby De Cordova-Reid. United sai mängu tagasi 68. minutil, mil seisu viigistas Joshua Zirkzee.

Teise poolaja lisaminutitel teenis United karistuslöögi. Palli taha astus Bruno Fernandes, kes andis kauni tsenderduse kasti, kus oli ootamas Harry Maguire, kes suunas palli peanupuga värava tagumisse nurka.

Videokordusest oli näha, et Maguire oli suluseisus, kuid nii varajases karikavõistluste faasis videokohtunike ehk VAR-i abi ei kasutata.

"Me ei kaotanud Fergie-aja tõttu, vaid suluseisu tõttu. Oleme täiesti löödud," sõnas Leicester juhendaja Ruud van Nistelrooy.

"Kui valmistud kogu nädala selleks mänguks ja lõpptulemus otsustatakse ilmselge prohmakaga, siis on see sellisel tasemel täiesti vastuvõetamatu. See ei ole see, mida meie meeskond vääris," lisas ta.

Ülejäänud neljanda ringi kohtumised peetakse laupäevast teisipäevani.

Harry Maguire appeared to be offside for his 90+3' winning goal for Man United vs. Leicester.



VAR isn't used in the fourth round of the FA Cup. pic.twitter.com/6NGPbMJZtc