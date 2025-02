NBA liidrid jätkasid võidukalt

Idakonverentsi parim meeskond Cavaliers (42-10) tundis teist mängu järjest võidurõõmu, saades võõras saalis 134:124 (35:33, 29:34, 30:26, 40:31) jagu Washington Wizardsist (9-42).

Ootamatult tasavägiselt kulgenud mängus vahetus eduseis koguni 19 korral. Cavaliers tegi suurema vahe sisse neljanda veerandaja alguses, kui 8:0 vahespurdi toel mindi juhtima 101:93.

Donovan Mitchell tõi võitjate kasuks 33 punkti, Evan Mobley panustas 27 punkti ja lisas seitse lauapalli ning Jarrett Allen sooritas kaksikduubli 12 punkti ja 12 lauapalliga. Kaotajate poolel viskas Jordan Poole 45 punkti, mis tähistab tema karjääri punktirekordit.

Läänekonverentsi liider Thunder (41-9) teenis neljanda võidu järjest, kui koduseinte vahel alistati Toronto Raptors (16-26) 121:109 (35:25, 23:22, 32:29, 31:33).

Jalen Williams viskas Thunderi parimana 27 punkti. Eelmises mängus 50 silma kogunud Shai Gilgeous-Alexanderil oli kaugelt kehv viskepäev, kui tabas kuuest kolmepunktiviskest vaid ühe, kuid see-eest näitas vabaviskejoonel suurepärast viskekindlust, tabades kõik 14 sooritust ja lõpetades 25 punktiga. Raptorsi edukaim oli 21 punkti toonud Scottie Barnes.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs 117:116

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 115:110

Brooklyn Nets - Miami Heat 102:86

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 125:112

Phoenix Suns - Utah Jazz 135:127 (la.)

