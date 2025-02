Artti Aigro pääses ookeani taga lõppvõistlusele

Aigro hüppas kvalifikatsioonis 108,5 meetrit ja teenis 96 punkti. Esikoha saavutas sloveen Domen Prevc, kelle sooritatud päeva pikim hüpe (127,5 m) tõi talle 132 punkti.

Esikohast jäid napilt ilma austerlased Markus Müller (127 m; 131,5 p) ja Jan Hörl (122,5 m; 131,4 p). MK-sarja üldliider Daniel Tschofenig platseerus 117,5 meetri pikkuse hüppega kuuendale kohale (127,1 p).

Üllatuslikult ei mahtunud 50 parema sekka Pekingi olümpiavõitja jaapanlane Ryoyu Kobayashi, kes sai 102-meetrise hüppega 52. koha (83,1 p). Edasipääsust jäi teda lahutama 3,5 silma.

Lõppvõistlus algab laupäeval Eesti aja järgi kell 17.00.

Naised pidasid läinud ööl esimese lõppvõistluse ning hooaja kuuenda võidu saavutas MK-sarja üldliider ja meeste kvalifikatsiooni võitnud Domen Prevci noorem õde Nika, kes kogus kokkuvõttes 295,7 punkti, edestades 12,1 silmaga norralannat Eirin Maria Kvandali. Kolmas oli kanadalanna Alexandria Loutitt (273,2 p).

