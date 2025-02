TÄNA OTSE | Kristjan Ilves alustab suusasõitu teise kümne keskelt

Kristjan Ilves sai normaalmäe hüppevoorus kirja 90,5 meetrit, mis andis talle 116,9 punkti ja tõi 15. koha.

Hüppevooru parim oli sakslane Vinzenz Geiger, kes lendas koguni 101,5 meetri kaugusele, kogudes sellega 134,1 silma. Ilves stardib suusarajale Geigerist minut ja üheksa sekundit hiljem.

Reedel võidutsenud Jarl Magnus Riiber teenis teise koha 96-meetrise õhulennuga (133,1 p). Kolmandaks tuli sakslane Wendelin Thannheimer (95 m; 128,5 p). Riiber pääseb liidrist suusarajale neli ja Thannheimer 22 sekundit hiljem.

Enne murdmaasõitu:

Gunderseni võistlusformaadis paneb suusahüppevoor paika stardivahed murdmaasõiduks. Suusahüppevooru võitja stardib murdmaarajale esimesena ning seejärel stardivad ülejäänud võistlejad vastavalt punktisummale selgunud vaheaegadega.

Reedese suusasõiduga alanud võistluse võitis MK-sarja üldliider norralane Jarl Magnus Riiber, kellele järgnesid austerlane Johannes Lamparter ja sakslane Vinzenz Geiger. Kristjan Ilves sai kokkuvõttes 20. koha.

"Eks mul oli kindel siht [hüppemäel] midagi muuta. Üritasin, aga ju siis ei olnud piisav. Kahjuks hüppamine on selline, et kui midagi on automaatselt sees, siis sellest üleöö lahti ei saa," sõnas Ilves reedese võistluspäeva järel.

"Jätkan võitlust iseendaga ja üritan jälle midagi paremaks teha. Üpris lootusetu on seis selle koha pealt, et ma ei võitle kõrgete kohtade eest, kuid ma ei anna alla," lisas ta.

Kokku on stardinimekirjas 57 meest.