Skeletonisõitja Zunte saavutas EM-il 14. koha

Euroopa meistrivõistlused peetakse üheskoos MK-sarja viimase etapiga ning Zunte tuli Euroopa naiste arvestuses koondajaga 1.46,82 (+2,69) 14. kohale. MK-etapi arvestuses läks talle kirja 21. koht.

Euroopa meistritiitli võitis neljandat korda austerlanna Janine Flock (1.44,13). Ühtlasi tuli ta kolmandat korda MK-sarja üldvõitjaks, edestades kokkuvõttes lähimat konkurenti hollandlannat Kimberley Bosi 150 punktiga. 24-aastane Zunte kogus kaheksa etapiga 353 punkti ja lõpetas 26. positsioonil.

Flocki järel teenis EM-hõbeda britt Amelia Coltman (+0,85) ning pronksmedali sai kaela Bos (+1,05). MK-sarja arvestuses mahtus Flocki ja Coltmani vahele ameeriklanna Mystique Ro (+0,46).

