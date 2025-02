Mihkels tuli eestlastele rõõmu toonud velotuuri teisel etapil seitsmendaks

Avaetapil tiimikaaslase Marijn van den Bergi kolmandaks aidanud Mihkels tuli neljapäevase, 1424 tõusumeetriga etapi finišikoridoris hollandlase tuulest välja ja sprintis Ineosi mehe Axel Laurance'iga kõrvuti, viimasel paarikümnel meetril saadi nad aga kätte ja nii noppis etapivõidu norralane Sören Wärenskjold (Uno-X Mobility).

Esimesena jäi etapivõiduta prantslane Arnaud Demare (Arkea) ja kolmandaks tuli avaetapi võitnud Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Enne Mihkelsit ületasid finišijoone ka Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe), Laurance ning Paul Penhoet (Groupama - FDJ).

Üldliidrina jätkab Magnier, kes edestab Meeusi nüüd kaheksa sekundiga. Kolmas on van den Berg. Kolmas, 164-kilomeetrine etapp Besseges' ümbruses on mägisem ja tõustakse veidi üle 2000 meetri.

Esimest korda 1971. aastal toimunud Tour du Gard on Eesti rattaspordile ajalooliselt palju rõõmu pakkunud, sest Jaan Kirsipuu on 13 etapivõiduga siiani velotuuri edukaim mees. Tema järel on üheksa etapivõitu Bryan Coquard' nimel. Kirsipuu saavutas 2000. aastal kokkuvõttes teise koha, 12 aastat hiljem oli Rein Taaramäe üldarvestuses kolmas.