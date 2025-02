Karmen Bruus otsustas USA ülikoolist Eestisse naasta

Kõrgushüppaja Karmen Bruus leidis, et tal on sportlasena parem areneda ikkagi Tartus.

Sügisel alustas Bruus õpinguid Missouri ülikoolis. Kui ta jõulupuhkuseks kodumaale tuli, oli USA-st kaasa võetud kohvrite hulk nii suur, et kergejõustikusõpradel tekkis kohe küsimus, kas ta üldse tagasi plaanib minna, kirjutab Delfi Sport.

Bruusi nime enam Missouri ülikooli kergejõustikutiimi nimekirjast ei leia. Ta on tagasi Eestis ning harjutab Tartus Kersti Viru juhendamisel.

Asjaosalistelt ehk Missouri ülikoolilt ega Bruusilt ja Virult Delfil kommentaare hankida ei õnnestunud, 2022. aastal juunioride maailmameistriks kroonitud ja mullu samal jõuproovil pronksi pälvinud Bruusi koduklubi Tartu Kalevi juhatuse esimehe Raido Mägi sõnul on neiu harjutanud juba mõnda aega kodumaal.

Kergejõustikuliidul on olemas siiski teadmine, et Bruusi jaoks Missouris kõik loodetult ei klappinud ja neiu on teinud otsuse Eesti kasuks.

