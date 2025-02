Algas Milano ja Cortina taliolümpiamängude piletimüük

Rahvusvaheline Olümpiakomitee jätkab Pariisi olümpial edukalt toiminud loosisüsteemi ning piletimüügilehel ametliku konto teinud kasutajad saavad osta oma pileteid juba neljapäevast.

Olenevalt spordialast (või sündmusest, näiteks ava- ja lõputseremoonia) jäävad piletite hinnad 30 ja 1500 euro vahele olenevalt pileti kategooriast ja võistlusest.

Kui murdmaasuusa-ja laskesuusavõistlusi saab vaadata ka 40 euroga, siis iluuisutamisele kaasa elamise nimel peab maksma juba 250 eurot. Olümpiamängude ava- ja lõputseremoonia piletid maksavad vahemikus 260 kuni 2900 eurot. Teistele soovijatele avatakse piletimüük aprilli alguses.

Eesti koondise delegatsioonijuhi ja EOK spordidirektori Martti Raju sõnul tuleb Milano Cortina koondis esinduslik. Praeguse seisuga võiks Eestit esindada üle 30 sportlase 11 spordialal – freestyle-suusatamises, iluuisutamises, kahevõistluses, kiiruisutamises, kurlingus, lumelauaspordis, laskesuusatamises, murdmaasuusatamises, mäesuusatamises, skeletonis, suusahüpetes.

"Paljudel aladel toimuvad sel aastal maailmameistrivõistlused, kus jagatakse olümpiakohti. Lisaks läheb sellel hooajal paljudel aladel olümpiaedetabel lukku ning eestlased on seal juba edukalt esinenud. Prognoosi järgi võiks Eestit Itaalias esindada 25-30 sportlast. Koondise lõpliku koosseisu peab EOK Täitevkomitee kinnitama hiljemalt 26. jaanuaril," sõnas Raju.

Olümpiafännidele on kõikidele Eesti sportlastele kaasa elamine siiski päris keeruline, sest võistlused toimuvad kuues keskuses üle Põhja-Itaalia ning kompaktset olümpiaküla Raju sõnul ei ole.

"Tegemist on klassikalise mägedes toimuva olümpiaga. Eripäraks on kuus eri olümpiaküla ja võistluspaika ning kohalikke olusid arvestades on ühest võistluspaigast teise jõudmine päeva jooksul kergelt öeldes väga raske. Loodan siiski, et Eesti talispordisõbrad tulevad omadele kaasa elama, sest põhjust ju on!" ütles Raju.