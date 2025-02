Spordi elutööpreemia teenisid Eldur Annus ja Heino Puuste

Spordi elutööpreemiaid anti välja kaks ning kummagi preemia suurus on 64 000 eurot.

Elutööpreemia laureaat, kergejõustiklane, spordiarst ja sporditraumatoloog Eldur Annus on andnud hindamatu panuse Eesti spordimeditsiini ning sportlaste õnnestumistesse. Esitajate sõnul on tegemist kolleegide seas austatud ja teeneka arsti, meeldejääva õpetaja ning suure eeskujuga noorematele põlvkondadele.

Annuse esitas elutööpreemiale Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon, ettepanekut toetasid Spordimeditsiini SA, Eesti Artroskoopia ja Sporditraumatoloogia Selts ning Eesti Kergejõustikuliit.

Elutööpreemia laureaat, kergejõustiklane ja odavisketreener Heino Puuste on Eesti üks edukamaid kergejõustiklasi läbi aegade. Tegu on tunnustatud treeneriga, kelle käe all on treeninud näiteks Andrus Värnik, Tanel Laanmäe, Liina Laasma ja Donald-Aik Sild. Puuste esitas elutööpreemiale Eesti Kergejõustikuliit.

Riiklikke spordi aastapreemiaid anti välja kuus. Preemia määramisel arvestati sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse. Preemia pälvisid:

Eneli Jefimova, kes sai Pariisi olümpiamängudel 7. koha, lühiraja MM-i pronksmedali, EM-i kuldmedali, juunioride EM-i kuldmedali ning oli aasta nais- ja noorsportlane;

Harri Lill ja Marie Kaldvee, kes said kurlingu MM-il segapaaride arvestuses hõbemedali ning pälvisid aasta võistkonna tiitli;

Henry Hein eduka treeneritöö eest, olles ühtlasi aasta treener;

Holger Peel eduka treeneritöö eest;

Johannes Erm, kes sai Pariisi olümpiamängudel 6. koha, kergejõustiku EM-il kuldmedali, sise-MM-il pronksmedali ning oli aasta meesportlane;

Nelli Differt, kes sai Pariisi olümpiamängudel 4. koha.

Ühe aastapreemia suurus on 9600 eurot, ühise kandidatuuri puhul läheb preemiasumma jagamisele.

Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi 107. aastapäeva eel, 19. veebruaril kell 15 Eesti esindushoones koos riiklike teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.