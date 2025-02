Medvedev alistus Rotterdamis maailma 92. reketile

Venemaa esinumber kaotas ligi kolm tundi väldanud matšis 3:6, 7:6 (6), 3:6 läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile jõudnud Mattia Belluccile (ATP 92.). 23-aastasele vasakukäelisele itaallasele oli see karjääri esimeseks võiduks maailma edetabelis esikümnesse kuuluva mängija üle.

"Üritasin väljakul lõbutseda ja olla võimalikult palju mina ise," sõnas Bellucci senise karjääri kaalukaima võidu järel. "Ma tundsin, et pean nautima igat hetke. See on minu jaoks vägev tulemus, nii et võin korraks loorberitele puhkama jääda."

Bellucci läheb kaheksa parema seas vastamisi kas kuuendana asetatud kreeklase Stefanos Tsitsipasega (ATP 12.) või kodupubliku toetust nautiva Tallon Griekspooriga (ATP 43.).

Koha veerandfinaalis tagas endale ka kaheksanda paigutusega poolakas Hubert Hurkacz (ATP 21.), kes oli tšehh Jiri Lehecka (ATP 24.) vastu avasetis parem 7:5 ja sai seejärel teises setis seisul 2:0 vastaselt loobumisvõidu.

Hurkaczi järgmiseks vastaseks on neljandana asetatud venelane Andrei Rubljov (ATP 10.) või Ungari esireket Fabian Marozsan (ATP 57.).

Kõrgeima asetusega Carlos Alcaraz (ATP 3.) kohtub neljapäeval teises ringis kvalifikatsioonist alustanud itaallase Andrea Vavassoriga (ATP 317.). Viimane sai avaringis 6:7 (3) ja 6:4 lõppenud settide järel loobumisvõidu kanadalaselt Felix Auger-Aliassimelt (ATP 23.).