Ouninpohja saab Soome ralli punktikatseks

Ouninpohja katse oli Soome MM-ralli kavast vahepeal välja arvatud, kuid naasis eelmisel aastal. Tänavu tahetakse selle kaalu tõsta, kuna seal jagatakse nii punktikatse kui ka mõistagi pühapäeva punkte.

"Soovisime leida viisi, kuidas muuta see legendaarne katse fännide jaoks võimalikult ligipääsetavaks ja usume, et see on ideaalne lahendus," kommenteeris ralli marsruudi eest vastutav Kai Tarkiainen.

"Katsel on palju ruumi, mis annab fännidele aega leida parimad vaatamiskohad, et nautida kogu võistluspäeva. Samuti muudab see palju lihtsamaks erinevate teenuste pakkumise."

31. juulist 3. augustini sõidetav Soome MM-ralli koosneb 20 katsest ja enam kui 307 katsekilomeetrist.