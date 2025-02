Ataman sai Euroliigalt rahatrahvi

Sündmused leidsid aset 23. jaanuaril toimunud omavahelises mängus, mille kolmandal veerandajal määrati Panathinaikosele teine tehniline viga, millega kaasneb peatreeneri automaatne eemaldamine.

Ataman oli saanud teise tehnilise vea juba teisel perioodil, kuid türklane keeldus kohtunike juhiseid täitmast ja väitis selle asemel, et tehniliste vigadeni ei viinud mitte Panathinaikose pingi tegutsemine, vaid selle lähedal istunud fänni käitumine.

Selle tulemusel määras liiga Atamanile 6000 euro suuruse trahvi. Lisaks said 2000 eurot trahvi nii Panathinaikos kui ka Žalgiris. Liigal oli etteheiteid mõlema meeskonna fännide käitumisele.

Panathinaikos on sel hooajal võitnud 15 ja kaotanud kümme kohtumist ning liigub hetkel sõelmängude kursil. Žalgiris on aga 12 võidu ja 13 kaotusega edasipääsujoone all.