Vigastus jätab Alexander-Arnoldi poolfinaalist eemale

Liverpooli koosseisu oluline lüli vahetati laupäeval kõrgliigamängus Bournemouthiga teise poolaja keskpaigas pingile. Kõrvalt vaadates näis olevat põhjus reielihasetraumas.

Kui liigakarikamäng jääb inglasel kindlalt vahele, siis pühapäeval peetav karikamäng Plymouthiga ja kolmapäeval toimuv liigakohtumine Evertoniga on küsimärgi all.

"Peame vaatama, kas ta on võimeline pühapäeval mängima, kuid seda me teame, et homme teda saadaval ei ole," kommenteeris peatreener Arne Slot.

"Ta lahkus väljakult valusa jalaga, kuid on juba tagasi väljakul, mitte küll ülejäänud meeskonna, vaid koos taastusravitreeneriga, nii et vaatame, kaua see aega võtab."

Tõenäoliselt asendab Alexander-Arnoldit noor äärekaitsja Conor Bradley, kes oli väljakul ka liigakarikasarja poolfinaali avamängus, mille Liverpool võõrsil 0:1 kaotas.