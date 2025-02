Eesti jooksja valiti Riia maratoni kuulsuste halli

Äsja avaldatud kuulsuste halli nimekirja mahtus enam kui 100 lätlase kõrval ka üks eestlane, Indrek Jürgenstein, vahendab Marathon100.com.

Jürgenstein on portaali vahendusel Riia maratoni läbinud nüüdseks 17 korda ja sellega on ta jooksjate nimekirjas kõrgel neljandal kohal. 18 Riia maratoni lõpetamist on kogunud kaks Läti jooksjat ning edetabeli tipus on 27 jooksumaratoniga Dainis Kaulinš.

Kokku on 10 või enam Riia maratoni läbinud 16 jooksjat, poolmaratoni nimekirjas on 21 jooksjat ning teisi distantse arvesse võtvas nimekirjas sadakond inimest.

57-aastane Jürgenstein on ka Eesti 100 maratoni klubi liige, nimelt on ta lõpetanud 182 täispikka klassikalist jooksumaratoni.