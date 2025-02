Doncic jälgis Lakersi suurt võitu pingilt, Celtics alistas Cavaliersi

Lakers mängis küll Clippersi areenil, aga läks juba avaveerandi lõpuks linnarivaali vastu 16 punktiga juhtima. Los Angelese valitseja säilitas pärast seda terve mängu jooksul kahekohalist eduseisu, paisutades selle otsustaval veerandil 31-punktiliseks.

Äsja suurejoonelise vahetustehinguga Lakersiga liitunud Luka Doncic jälgis pingilt, kuidas tema uus koduklubi lõpusireeni kõlades linnarivaali üle kindla 122:97 (45:29, 28:21, 25:25, 24:22) võidu vormistas.

LeBron James skooris 26 punkti, jagas üheksa korvisöötu, haaras kaheksa lauda ja tegi kolm vaheltlõiget. Pärast mängu rääkis ta vahetusest ning ütles, et kooslus Donciciga saab eriliseks. "Meie võime skoorida, lauda võtta ja sööta toob meile palju silmi. See teeb meie tiimikaaslaste töö lihtsamaks. Kõik, mis me teha tahame, on nende elu kergemaks teha. Neid juhtida," rääkis 40-aastane James.

"Luka on eriline mängija, alles 25-aastane. Ta pole veel oma tipuni jõudnudki. Mul on hea meel, et ta siin on. Los Angelesel on hea meel, et ta siin on," lisas James.

Lakers on 29 võidu ja 19 kaotusega läänekonverentsis viiendal kohal, nad on mänginud Clippersis kaks mängu vähem ja on ühe võiduga ees. Denver Nuggets on 31 võidu ja 19 kaotusega neljandal real ehk Lakersil on võimalus sel hooajal veel läänekonverentsi esikolmiku poole pürgida.

Boston Celticsil õnnestus idakonverentsi tippude heitluses Cleveland Cavaliersi parketi teisel veerandil mitmel korral 20 punktiga juhtima minna, aga NBA-s enim võite teeninud Cavaliers jõudis otsustaval veerandil lausa nelja punkti kaugusele.

Derrick White skooris aga vastuseks kaheksa punkti järjest ning Celticsil õnnestus võõrsil suurepärane 112:105 (28:15, 26:29, 33:31, 25:30) võit võtta ning konverentsi tipus vahet vähendada.

White lõpetas mängu 20 punktiga, neist 14 tuli otsustaval veerandil. Resultatiivseim oli 22 punkti visanud Jayson Tatum, lätlane Kristaps Porzingis lisas omalt poolt 19 punkti, seitse lauda, kaks korvisöötu, kaks vaheltlõiget ja kaks blokki. Dononvan Mitchell viskas Clevelandi eest 31 punkti ja haaras kümme lauda, Jarrett Allen tegi 17 punkti ja 18 lauapalliga suure kaksikduubli.

Cavaliers on 40 võidu ja kümne kaotusega idas esikohal, aga ühe mängu enam mänginud Celtics (36-15) jääb nelja võidu kaugusele. Teist kohta jahib veel New York Knicks (34-17), play-off'i kohtadele mahuvad veel Indiana Pacers (28-21), Milwaukee Bucks (26-22) ja Miami Heat (24-24).

DONOVAN MITCHELL ALL OVER PORZINGISpic.twitter.com/1uJ4vQkPbP — Underdog NBA (@Underdog__NBA) February 5, 2025

Teised tulemused:

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 118:116

Brooklyn Nets - Houston Rockets 99:97

Toronto Raptors - New York Knicks 115:121

Chicago Bulls - Miami Heat 133:124

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 112:89