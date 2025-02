Selgusid Eesti vastased segapaaris kurlingu MM-il: lihtsaid võite ei tule

Maailmameistritiitli ning 2026. aasta taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktide eest asub Kanadas Frederictonis aprilli lõpus võistlema 20 segapaari.

MM-i hõbedad Kaldvee ja Lill mängivad alagrupis A, kus lisaks võistlevad Austraalia, Tšehhi, Hispaania, Jaapan, mulluse MM-i pronks Norra, Uus-Meremaa, Šveits, Türgi ja Ameerika Ühendriigid. Alagrupis B võistlevad Kanada, Hiina, Taani, Soome, Saksamaa, Itaalia, Lõuna-Korea, Holland, Suurbritannia/Šotimaa ning tiitlikaitsja Rootsi.

Eesti esimeseks vastaseks tulevasel MM-il on Uus-Meremaa esindus, mis pääses tänavusele MMile kvalifikatsiooniturniiri kaudu koos Soome, Türgi ja Hispaaniaga.

Harri Lill ütles, et lihtsaid võite MM-il ei tule. "Meie alagrupis on vähemalt kuus tugevat võistkonda, kes kindlasti seavad oma eesmärgiks alagrupist edasipääsu ja/või medali. Samas edasi pääseb kümnest vaid kolm ehk alagrupist edasipääsu võibki lõpuks otsustada üks õnnestunud või ebaõnnestunud vise," ütles ta.

Ta lisas, et sedavõrd tihedas konkurentsis saavad oluliseks nii võistkondade omavaheliste mängude tulemused kui ka täpsusvisete statistika, mis võivad võrdsete võitude ja kaotuste puhul otsustada alagrupist edasipääseja. "Aga ka nende jaoks, kes alagrupist edasi ei pääse, on järjestus väga oluline, sest see mõjutab OM-punkte," sõnas Lill.

Marie Kaldvee Autor/allikas: World Curling Federation

A-alagrupi tugevaimateks peetakse lisaks Eestile ka Norra, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide esindusi. Nende riikide osalejad tänavusel MM-il ei ole hetkel veel selged. Alagrupist edasipääsu sihib kindlasti Austraalia esindus Tahli Gill ja Dean Hewitt, kes hoiab maailma edetabelis Kaldvee ja Lille järel teist kohta ning kes on saanud 2019. aasta MMil neljanda koha ja osales ka 2022. aasta taliolümpiamängudel. Tugev vastane on ka Jaapani esindus Chiaki Matsumura ja Yasumasa Tanida, kes on hetkel maailma reitingus kuuendad, kuid jaapanlastel on ette näidata 2023. aasta MM-i hõbemedal.

Segapaaris kurlingu valitsevad maailmameistrid on rootslastest õde ja vend Isabella ja Rasmus Wrana. Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee ja Harri Lill andis finaalis Rootsile tugeva lahingu, kuid pidi siiski tunnistama vastase paremust tulemusega 8:4. Lisaks Eesti jaoks esimesele kurlingu tiitlivõistluse medalile teenis Eesti toona ka 23 taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunkti.

Segapaaris kurlingu MM on osalevate riikide jaoks viimane võimalus teenida Milano-Cortina taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Kokku osaleb 2026. aasta olümpiamängudel kümme segapaariskurlingu võistkonda. Seitse olümpiamängude kohta jagatakse 2024. ja 2025. aastate MM-i tulemuste põhjal ning kaks osalejat selgub MM-i kvalifikatsiooniturniiri käigus. Üks koht kuulub korraldajamaa Itaalia esindusele.

Segapaaris kurlingu meistrivõistlused 2025 toimuvad Kanadas Frederictonis ajavahemikul 26. aprill - 5. mai.