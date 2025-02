Eesti jääpurjetavad jätkavad EM-il medalikursil

Võistlusel osaleb 26 meeskonda, nende seas kuus Eestist. Laus ja Lember on seni näidanud stabiilset sõitu, lõpetades kõik sõidud esikolmikus. Nende punktisumma pärast viiendat sõitu on 11, mis hoiab neid kindlalt pjedestaalikoha kursil.

Võistlust juhivad hollandlased Bouw van Wijk ja Wiebe de Witte, teisel kohal on rootslased Bernhard Rost ja Thomas Tennström.

"Ilmaolud on okeid, nähtavusega oli veidi probleeme, aga läks selgeks. Tuul oli hea ja meile sobis. Kui homme peaks samasugused tingimused olema, siis mängime rohkem lisaraskustega. Rootslasi on võimalik püüda küll, aga ei tohi ära unustada, et ka seljataga on kohe kolm Eesti kelku, kes on väga kiired ning võitsid täna mitu sõitu. Kõik on lahtine. Hetkel on meid soosinud stabiilsus," sõnas Laus.

Ott Kolk ja Tanel Peeters on neljandal kohal (16 punkti), Olev Oolup ja Andrus Padu viiendal kohal (18 punkti) ning Indrek Aavik ja Siim Valgre kuuendal kohal (20 punkti). Juhan Kolk ja Niklas Jansson hoiavad üheksandat kohta (32 punkti). Andrias Sillaste ja Priit Pannas on 20. kohal (70 punkti).

Meistrivõistlused kestavad 7. veebruarini ning oodata on tihedat konkurentsi medalikohtade nimel.