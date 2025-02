Veesaar tegi Arizona võidumängus suurepärase esituse

Võõrsil mänginud Arizona asus tasavägise alguse järel 10:0 spurdiga kaheksaga juhtima, kuid mängis eduseisu vaid mõne minutiga maha. Avapoolaeg möödus tasavägiselt ning poolajapausile mindi 41:41 viigiseisul.

Teine poolaeg algas BYU juhtimisel, aga Arizona läks kümme minutit enne kohtumise lõppu taas juhtima ning pääses seejärel 7:0 spurdi toel kaheksaga ette. Viimastel minutitel kontrollis Arizona mängutempot ning teenis lõpusireeni kõlades võõrsil väärt 85:74 (41:41, 44:33) võidu.

Veesaar tegi pingi pealt suurepärase mängu ning sai korvi all korralikult möllata. Keskmängija viskas 17 punkti (kahesed 7/8, kolmesed 1/2), neist enamus pealtpanekutega. Lisaks jäi keskmängija arvele kuus lauapalli, kaks vaheltlõiget, ühe kulbi ja ühe resultatiivse söödu.

Üleplatsimees oli tagamängija Caleb Love, kes lõpetas 18 punkti, kuue lauapalli ja neljakorvisööduga. Lisaks Veesaarele panustas võitu 17 punktiga ka Jalen Bradley. BYU resultatiivseim oli 16 punkti toonud Egor Demin.

Arizona on sel hooajal võitnud 15 kohtumist ja kaotanud kuus, aga Big 12 konverentsis on neil üheksa võidu kõrval vaid üks kaotus. NCAA edetabelis on Arizona 20. asetusega, järgmise pooleteise nädala jooksul minnakse vastamisi 13. asetusega Texas Techiga ning viiendana asetatud Houstoniga.