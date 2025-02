Kahekordne slämmivõitja Simona Halep lõpetas karjääri

Halep pidas kodumaal Cluj-Napocas toimuval WTA 250 kategooria turniiril teisipäeval aasta esimese mängu, kui jäi vaid tunni ajaga 1:6, 1:6 alla maailma edetabeli 72. naisele Lucia Bronzettile. Pärast mängu andis rumeenlanna emotsionaalses väljakuintervjuus mõista, et lõpetab karjääri.

"Ma ei tea, kas ütlen seda rõõmu või kurbusega - ilmselt mõlemaga -, aga teen selle otsuse oma hingega. Olen alati olnud realistlik ja tean, kui raske on jõuda tasemele, kus ma olin. Seepärast tahtsin siin teie ees mängida ja hüvasti jätta. Kuigi mu esitus polnud väga hea, tuli see südamest," rääkis Halep väljakul.

"Minust sai maailma esireket, võitsin slämmiturniire, see on kõik, mida eales tahtsin. Elu läheb edasi. Elu läheb pärast tennist edasi ja loodan, et näen teid veel. Jätkan mängimist, aga et seda teha kõrgel tasemel, nõuab väga palju enamat ja sel hetkel ei suuda ma seda," lisas Halep.

Halep andis 2022. aastal USA lahtistel meistrivõistlustel dopinguproovi, millest leiti vere punaliblede tootmist soodustavat ainet roksadustaati. Halep väitis algusest peale, et roksadustaat sattus tema organismi saastunud toidulisandiga. Hiljem lisandus süüdistus sportlase bioloogilises passis esinenud anomaaliate eest, mida Halep põhjendas operatsioonil käimise ja tavapärasest märksa väiksema treeningkoormusega.

Halepi põhjendused tennises dopingupuhtuse eest vastutavat organisatsiooni ei rahuldanud ja talle määrati nelja aasta pikkune võistluskeeld. Halep jätkas võitlust ja spordikohus leidiski eelmise aasta märtsis, et ta on tõendanud, et roksadustaat ei sattunud tema organismi tahtlikult, vaid kollageeni sisaldanud saastunud toidulisandiga.

Võistluskeeldu vähendati üheksale kuule ja Halep sai seega koheselt väljakutele naasta, ent kuuest võistluskeelujärgsest matšist võitis rumeenlanna vaid ühe. Karjääri lõpetamisest vihjas Halep kodumaa meediale nädalavahetusel enne Cluj turniiri algust. "Mõtlen sellele pidevalt. Jään vanemaks, ma ei taastu enam vigastustest täielikult. Põlvevigastus jääbki mind saatma," rääkis ta.

Juba 2006. aasta suvel esimesed profimatšid pidanud Halep mängis viies slämmifinaalis, esimest korda 2014. aastal Prantsusmaa lahtistel. Neli aastat hiljem võitis ta Pariisis oma esimese slämmitiitli ning tegi seda ka 2019. aastal Wimbledonis. 2014. aasta 27. jaanuarist kuni 2021. aasta 8. augustini ei kukkunud ta kordagi maailma esikümnest välja, enamat on suutnud seitse naist. Maailma esireketiks oli ta karjääri jooksul kokku 64 nädalat.