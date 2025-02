Eesti jalgpalliklubidel litsentseerimisega probleeme ei tekkinud

Klubide litsentsiprotsess algas 2024. aasta septembris ning vältas kuni 2025. aasta jaanuari lõpuni. Selle aja jooksul esitasid klubid alaliidule juriidiliste, sportlike, jätkusuutlikkuse, infrastruktuuri, finants- ning personali- ja administratiivkriteeriumide täitmiseks infot ja dokumente ning viisid ellu sisulisi arendustegevusi. Mullu oktoobris ja novembris kohtus EJL iga klubiga individuaalselt ning jaanuari teises pooles toimus neljal päeval iga klubiga ka litsentsikaitsmine. Kaitsmisel presenteerisid klubid oma 2025. aasta jätkusuutlikku eelarvet ja tutvustasid peamisi strateegilisi eesmärke algavaks hooajaks.

"Sel aastal oli litsentsiprotsessis kõigi kriteeriumide seast erilises fookuses finants, mis tähendas, et klubid läksid eelarve arendamisega väga süvitsi ja tegid sammu edasi just finantsilises jätkusuutlikkuses. Litsentsiprotsess on alati tõsine pingutus ja on hea meel, et klubid läbisid selle edukalt. Septembrist veebruarini kulgenud teekonda iseloomustas jalgpalliliidu ja klubide tihe ja meeldiv koostöö," rääkis EJL jalgpalli korraldamise osakonna juhataja Mihkel Uiboleht.

A. Le Coq Premium liiga litsents väljastati Tallinna FCI Levadiale, Nõmme Kalju FC-le, Paide Linnameeskonnale, Tallinna FC Florale, Tartu JK Tammekale, JK Narva Transile, Pärnu JK Vaprusele, FC Kuressaarele, JK Tallinna Kalevile ja Harju JK Laagrile. Esiliigas alustavad FC Nõmme United, Viimsi JK, FC Tallinn, FC Elva, Tartu JK Welco ning Flora, Levadia, Kalju, Tammeka ja Tallinna Kalevi U21 võistkond.

Esiliiga B tasemel osalemiseks said litsentsi Tallinna JK Legion, FA Tartu Kalev, JK Tabasalu, Läänemaa JK, Jõhvi FC Phoenix, Maardu Linnameeskond ning FC Kuressaare, FC Nõmme Unitedi, Paide Linnameeskonna ja JK Narva Transi U21 võistkond. Lisaks nendele, kes saavutasid sportlike tulemuste järgi koha litsentseeritavas liigas, läbis litsentsiprotsess ka teises liigas pallima hakkav Viljandi JK Tulevik.

Kodune klubijalgpallihooaeg saab traditsioonilise avapaugu 22. veebruaril Viljandi Männimäe jalgpallihallis toimuva A. Le Coq Superkarikaga, kus omavahel lähevad vastamisi Tallinna FCI Levadia ja Nõmme Kalju FC. A. Le Coq Premium liiga avamäng peetakse 28. veebruaril kell 19 Sportland Arenal, kus kohtuvad Levadia ja Harju JK Laagri.