Naiste jalgpallihooaja esimene karikas mängitakse välja 23. märtsil

Traditsiooniliselt lähevad selles mängus vastamisi valitsev Eesti meister ja karikavõitja. Kuna 2024. aasta hooaja järel kuuluvad mõlemad tiitlid Tallinna FC Florale, on nende vastane superkarikamängus meistriliiga hõbemedalinaiskond Saku Sporting.

Superkarikafinaalis on Flora ja Sporting vastamisi läinud kolmel viimasel aastal: kõigis mängudes on võidutsenud Flora. Naiste superkarikat on välja mängitud alates 2009. aastast, Floral on võidutiitleid kokku kaheksa, Sportingul on võimalik tõusta läbi ajaloo neljandaks klubiks, kes karika enda pea kohale tõstab.

Möödunud hooajal võitis Flora naiskond enda seitsmenda järjestikuse Eesti meistritiitli, lisaks võideti ka superkarikas. Sporting on neli viimast aastat teeninud meistrivõistlustel hõbemedalikoha, karikavõistlustel on naiskond võitnud ühe võidukarika – seda 2023. aastal A. Le Coq Arenal peetud karikafinaalis.

Naiste superkarikamäng koduse liiga kahe parima naiskonna vahel toimub pühapäeval, 23. märtsil Tallinnas Sportland Arenal kell 12.30, väravad avatakse tund aega varem. Pääsmed kohtumisele tulevad müügile veebruarikuu jooksul. Mängu otsepilti on võimalik jälgida Soccernet TV vahendusel.