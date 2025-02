Kolmekordne olümpiavõitja jätab MM-ile mõeldes sisehooaja vahele

Kolmel korral seitsmevõistluse olümpiavõitjaks kroonitud belglanna Nafissatou Thiam andis teada, et sel sisehooajal ei võistle ning on eesmärgiks võtnud septembris Tokyos toimuvad maailmameistrivõistlused.

"Võime kinnitada, et Nafi tänavusel sisehooajal ei võistle ja seega ei osale ka tuleval EM-il ega MM-il," teatas Thiami taustatiim teisipäeval Belgia meediale.

Euroopa sisemeistrivõistlused toimuvad tänavu 6.-9. märtsini Hollandis Apledoornis, sise-MM leiab Hiinas Nanjingis aset kaks nädalat hiljem; 21.-23. märtsini. Tokyo MM toimub 13.-21. septembrini.

Lisaks kolmele olümpiakullale on 30-aastane Thiam ka kahekordne maailma- ja kolmekordne Euroopa meister. Sise-EM-kulla on belglanna viievõistluses võitnud kolmel korral. Tema seitsmevõistluse parim tulemus 7013 punkti on kõigi aegade edetabelis Jackie Joyner-Kersee ning Carolina Klüfti järel kolmas, tunamullu püstitas ta Istanbulis viievõistluse Euroopa meistriks tulles 5055 punktiga maailmarekordi.