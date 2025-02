Naiste jalgpallikoondis alustab aastat maavõistlusega eksootilise vastase vastu

Vigastuse tõttu jäävad koosseisust kõrvale Mari Liis Lillemäe, Getter Saar, Kristiina Tullus, Maria Orav ja Sandra Pärn. Võimalikud debütandid on Liisa Liimets, Loviise Männiste ja Karola Purgats, vahendab jalgpall.ee.

Koondis koguneb 16. veebruaril ning samal päeval alustatakse teekonda Türki. Puerto Rico – Eesti maavõistlusmäng toimub neljapäeval, 20. veebruaril Eesti aja järgi algusega kell 14.30 Türgis Gold City Sport Complex nimelisel staadionil. Koondised lähevad vastamisi esmakordselt.

Viis päeva hiljem, 25. veebruaril peab Eesti koondis Rahvuste liiga esimese kohtumise Iisraeliga. Pall pannakse võõrsil mängu Eesti aja järgi kell 15.30.

Koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul on nädalane kogunemine oluline, sest see annab võimaluse nii enda mänguks valmistuda kui ka analüüsida, mida Iisrael pakkuda võib.

"Mul on hea meel, et saame enne Iisraeliga kohtumist lisaks sõprusmängule ka pea nädalase treeninglaagri. See annab meile võimaluse oma koostööd lihvida ja meie ühise mänguplaani kallal töötada. Iisrael mängib enne meie kohtumist Bulgaariaga, kus saame nendega ka lähemalt tutvuda," rääkis Ševoldajeva.

Eesti naiste koondise koosseis veebruarikuu mängudeks*:

Väravavahid

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 2/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 1/0

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 0/0

Kaitsjad

Inna Kiss-Zlidnis (18.04.1990) – Budafoki LC (HUN) 101/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 87/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 48/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 18/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 13/1

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – KRC Genk (BEL) 13/0

Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 12/2

Poolkaitsjad

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Thy-Thisted Q (DEN) 41/3

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Servette FC (SUI) 21/0

Katrin Kirpu (09.10.2004) – Aland United (FIN) 16/1

Liselle Palts (02.12.2005) – Tallinna FC Flora 2/0

Valeria Liik (19.05.2003) – Tartu JK Tammeka 1/0

Helina Tarkmeel (20.09.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Loviise Männiste (24.02.2008) – FC Elva 0/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 0/0

Ründajad

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 76/16

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Ferencvárosi TC (HUN) 76/13

Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 12/2

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 5/1

Kirkeliis Lillemets (07.12.2005) – Bayer 04 Leverkusen (GER) 4/0

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreenerid: Valeri Makarov ja Andris Altsaar

Väravavahtide treener: Kristjan Tamme

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Füsioterapeudid: Kai-Riin Tomera ja Laura Ernits

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

*mängijate klubiline kuuluvus on märgitud jaanuarikuu seisuga