Bayerni raudvara sõlmis lepingupikenduse

14 aastat Bayerni hingekirja kuulunud Neueri leping pidi lõppema tänavu suvel. "Ma tõesti naudin jalgpalli mängimist ja tahtsin kindlasti Bayernis jätkata. Olen endiselt näljane ja tundub, et meil on klubiga palju ühiseid eesmärke," kommenteeris legendaarne puurivaht klubi pressiteates.

38-aastane sakslane on sel hooajal kaitsnud Bayerni väravat kõikide sarjade peale 26 kohtumises ja hoidnud enda seljataguse puhtana 14 mängus.

"Kui tänapäeva väravavahist rääkida, siis alati räägitakse Manuel Neuerist ja see kehtib kogu maailmas. Ta on absoluutne eeskuju – nii väljakul kui ka väljaspool seda. Meil on ülimalt hea meel, et nii edukas suhe jätkub," sõnas Bayerni juhatuse liige Max Eberl.

Neuer on Bayerni särgis mänginud kokku 547 kohtumist ning on võitnud 11 Saksa meistritiitlit, viis Saksa karikat ja kaks Meistrite liiga trofeed (2013, 2020).