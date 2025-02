Fourcade loobus taliolümpia korralduskomitee juhiks pürgimisest

Fourcade põhjendas otsust erimeelsustega enda ja olümpiaprojekti eri osapoolte vahel. "Lahkarvamusi on liiga palju, et seda ülesannet rahulikult ette võtta. Me ei ole suutnud leida üksmeelt sellistes põhiküsimustes nagu juhtimine, visioon ja piirkondlik esindatus," kirjutas kuuekordne olümpiavõitja korralduskomitee kandidaatidele saadetud e-kirjas.

Prantsuse Alpides toimuva 26. taliolümpia korralduskomitee koosseis peaks selguma veebruarikuu jooksul. Fourcade'i peeti peamiseks favoriidiks korralduskomitee juhi kohale, eriti pärast Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni avalikku toetust tema kandidatuurile.

Prantsuse väljaanne L'Equipe lisas, et Fourcade'i häiris eeskätt otsus rajada korralduskomitee peakorter Lyoni lähedale. Kuigi linn asub Alpide lähedal, pole see oma olemuselt kuulsa mägipiirkonnaga seotud.

"Minu nägemus nendest mängudest on selge – need peavad vastama tänapäeva nõuetele, arvestama keskkonnaprobleemidega ning sobima meie riigi majandusliku olukorraga. Seepärast pean oluliseks korraldada kõik mängudega seonduv Alpides," selgitas Fourcade e-kirjas.

"On tähtis, et kõik osapooled mõistaksid Alpide eripära, et paremini hoomata tali- ja paraolümpia väljakutseid. Kahjuks ei jaga kõik asjaosalised seda nägemust."

Lisaks kuuele olümpiakullale ka 13 MM-tiitlit võitnud ja seitsmel korral laskesuusatamise MK-sarja üldvõitjaks kroonitud Fourcade tõmbas sportlaskarjäärile joone alla 2020. aasta kevadel.

2022. aastal valiti ta nii rahvusvahelise olümpiakomitee kui ka paralümpiakomitee sportlaskomisjoni, lisaks oli ta Pariisi suveolümpiamängude korralduskomitee sportlaskomisjoni president.

Prantsusmaa on varasemalt korraldanud kolm taliolümpiat: 1924. aastal Chamonix's, 1968. aastal Grenoble'is ja 1992. aastal Albertville'is.