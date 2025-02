Devin Bookerist sai Sunsi skoorikuningas

Neljal korral tähtede mängule valitud Booker ületas Davisele kuulunud tippmargi läinud öises kohtumises Portland Trail Blazersi vastu, kui viskas üleplatsimehena 34 punkti ja nihutas rekordi 15678 punktini.

1976. aasta olümpiakuld ja möödunud suvel Naismithi kuulsuste halli valitud Davis kogus 11 Sunsi särgis veedetud hooaja jooksul 15666 punkti. NBA kõigi aegade arvestuses on 28-aastane Booker 154. kohal.

Suns pidi sellele vaatamata lisaajal vastu võtma 119:121 (31:31, 24:18, 25:37, 27:21, 12:14) kaotuse. Seejuures said otsustavaks Bookeri vabavisked 4,4 sekundit enne lisaaja lõppu. Sunsi tähtmängijale tehti seisul 117:120 kolmepunktiviskel viga, kuid ta tabas kolmest vabaviskest vaid kaks esimest ning Blazers sai tabelisse kirjutada neljanda järjestikuse võidu.

Võitjate veduriks oli Bookeri endine tiimikaaslane Deandre Ayton, kes viskas 25 punkti ja hankis 20 lauapalli (üheksa ründest). Deni Avidja kogus 24 silma ja kaheksa lauda ning Toumani Camara lisas omalt poolt 17 punkti.

Teist mängu järjest kaotanud Suns (25-24) asub läänekonverentsis 10. kohal, Trail Blazers (21-29) on 13. positsioonil.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Washington Wizards 114:124

Detroit Pistons - Atlanta Hawks 130:132

New York Knicks - Houston Rockets 124:118

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 128:109

Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings 114:116

Oklahoma City Thunder - Milwaukee Bucks 125:96

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 125:113

Utah Jazz - Indiana Pacers 111:112

Golden State Warriors - Orlando Magic 104:99

