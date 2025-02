Margaret Markvardt teenis USA-s viis esikohta

Reedel oli 24-aastane Markvardt ja Penni ülikool vastamisi Army naiskonnaga, kus teeniti kindel võit skooriga 172:128, vahendab PriitSwim.

Eestlanna näitas head kiirust ühel enda põhialal – 100 jardi liblikujumises –, kus ta jäi ajaga 52,64 vaid poole sekundi kaugusele enda tippmargist (52,16), mis ujutud detsembri alguses USA lühiraja meistrivõistlustel. Vette hüppas Markvardt ka 100 jardi rinnuliujumises ning alavõidu teenides sai kirja isikliku rekordi 1:01,38. See oli kusjuures viies kord viimase viie aasta jooksul, mil ta seda ala jardibasseinis ujus.

Laupäeval oli vastasseis West Virgina ülikooliga, mis võideti skooriga 189:91. Markvardt oli stardis kolmel individuaalsel distantsil ning noppis taas kõik alavõidud, kus ta ujus. 100 jardi seliliujumises sai kirja 53,01, mis on vaid kaks kümnendikku aeglasem tänavu ujutud tippmargist.

Võidukas oli ta ka 50 ja 100 jardi vabaujumises vastavalt aegadega 22,67 ja 49,24. Lühemal maal jäi tippmargist lahutama kolm ja pikemal maal 33 sajandikku. See on hea märk eestlanna jaoks, sest 19. veebruaril algavatel konverentsi meistrivõistlustel on eestlannal head väljavaated saada kirja elu parimad tulemused.

Lisaks on eestlannal säilinud veel võimalus kvalifitseeruda ka märtsis toimuvateks USA üliõpilasmeistrivõistlusteks.