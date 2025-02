Van der Poel krooniti seitsmendat korda cyclo-crossi maailmameistriks

Van der Poel haaras liidrikoha võistluse esimestel minutitel ja edestas peale esimest ringi konkurente juba 22 sekundiga. Vahe suurenes järjest ning poole distantsi peal ehk neljanda ringi lõpus oli tema edu lähimate jälitajate ees 45 sekundit. Järgmist gruppi vedas hoolimata kukkumisest kolmekordne maailmameister, belglane Wout van Aert. Van der Poeli tempo aga ei raugenudki ning lõpuks pälvis ta rekordilise seitsmenda MM-tiitli ajaga 1:02.44. Van Aert kaotas talle 45 sekundiga ning pronksmedali pälvinud belglasest valitsev Euroopa meister Thibau Nys ühe minuti ja kuue sekundiga, vahendab ejl.ee.

Varasemalt on cyclo-crossis seitsmekordseks maailmameistriks kroonitud vaid Erik De Vlaeminck, kes pälvis tiitlivõistlustel esikohad aastatel 1966-1973. Van der Poel ütles võistluse järel: "See rekord püsis väga kaua. Ei oska kunagi ette kujutada, et võidad MM-i seitse korda."

Hollandlase hooaeg jätkub maanteel, kus teda ootavad ees World Touri kalendrisse kuuluvad võidusõidud. Cyclo-crossi ja maanteesõidu MM-tiitlite kõrvale sihib ta veel olümpiakrossi maailmameistritiitlit.

Eliitnaiste võistlusel käis põnev duell, millest väljus kolmandat aastat järjest võitjana Van Empel ajaga 54.29. Ta jättis selja taha kaasmaalannad Lucinda Brandi (+0.18) ja Puck Pieterse (+1.09). Seejuures juhtis Brand tiitlikaitsja ees veel viimase ringi alguses viie sekundiga, kuid tegi vaid 300 meetrit enne finišit olnud järsul tõusul vea, mis andis Van Empelile võimaluse möödumiseks.

"Ma ei suuda uskuda, et võitsin, sest pidin selle nimel endast kõik rajale jätma," tunnistas van Empel. "See oli väga raske võitlus ja emotsionaalselt väga keeruline."

Teistes vanuseklassides tulid maailmameistriks hollandlane Tibor del Grosso (MU23), inglanna Zoe Backstedt (NU23), itaallane Mattia Agostinacchio (MJ) ja prantslanna Lise Revol (NJ). Segateatesõidus oli parim Inglismaa koondis.